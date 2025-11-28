O presidente da Argentina, Javier Milei, desistiu de participar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, evento que acontecerá na próxima sexta-feira, 5 de dezembro, em Washington. Apesar de as razões não terem sido anunciadas oficialmente, a imprensa argentina informa que o motivo são desavenças do chefe do Executivo com o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Claudio Tapia.

Milei tem boa relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um novo encontro entre os dois no evento de sexta-feira vinha sendo noticiado já há algum tempo. Além disso, a presença de Milei era vista como demonstração adicional de prestígio ao sorteio da Copa do Mundo, já que a Argentina é a atual campeã.

Na noite dessa quinta-feira (27), porém, o chefe de gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, informou no "X" que o argentino não viajará aos EUA. "O Presidente da Nação decidiu não fazer a viagem planejada para participar do sorteio da Copa do Mundo, que será realizado em 5 de dezembro em Washington DC. Fim.", escreveu Adorni.

Javier Milei tem desavenças de longa data com Claudio "Chiqui" Tapia. Em junho, após River Plate e Boca Juniors serem eliminados na primeira fase do Mundial de Clubes, o presidente da Argentina criticou a gestão da AFA.

"Nem River, nem Boca. Nenhum argentino [avançou] no Mundial de Clubes. O Brasil foi com quatro times, todos os quatro avançaram. Até quando vamos ficar apontando o fracasso do modelo Chiqui Tapia?", indagou Milei em uma publicação no Instagram.

E, nessa quinta-feira, quatro minutos após o chefe de gabinete publicar que Milei não viajaria para o sorteio da Copa do Mundo, o presidente argentino postou uma foto no X em que aparece Carlos Bilardo, à época em que jogava pelo Estudiantes, abraçado ao então técnico da equipe, Osvaldo Zubeldía. E a publicação aconteceu horas após a AFA aplicar punição a jogadores e dirigentes do Estudiantes.

Não é só Milei: Irã não irá enviar delegação ao sorteio da Copa do Mundo

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 deveria reunir representantes dos 42 países já classificados para o Mundial, além daqueles que ainda buscam uma das seis vagas na repescagem.

Mas, nessa quinta-feira, o Irã anunciou que não enviará nenhum representante. O motivo estaria ligado à recusa de alguns vistos solicitados pela federação iraniana. "Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm nada a ver com o esporte, e os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio da Copa do Mundo", disse o porta-voz da federação à televisão estatal do país, citado por agências de notícias.

Apesar disso, o site esportivo iraniano "Varzesh 3" informou esta semana que quatro membros da federação receberam visto para viajar aos EUA, incluindo o técnico da seleção, Amir Ghalenoei.