Entenda a condição de Messi na Copa América após problema muscular contra o Chile

Messi recebeu tratamento na perna direita, enquanto ouvia Scaloni no duelo contra o Chile (Eduardo Munoz/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 07:00 • Nova Jersey (EUA)

No primeiro tempo da partida contra o Chile, Lionel Messi foi visto na beira do gramado recebendo um atendimento médico. O camisa 10 da Argentina estava com um incômodo na coxa direita.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Sem ter feito uma grande partida, o atleta permaneceu em campo durante os 90 minutos, o que não havia acontecido na estreia. Em coletiva, Scaloni, treinador da Albiceleste, comentou sobre a situação de seu astro.

- Não falei com o Leo (Messi). Vocês viram que ele fez a corrida de 50 metros com o Ángel (Di Maria) e o Lautaro (Martínez), é a última imagem que tenho - disse o comandante.

Embora não tenha tido nenhuma lesão, Messi deve ser preservado na partida contra o Peru, no sábado (29). Lionel Scaloni afirmou que dará oportunidades aos jogadores que ainda não entraram em campo na Copa América.

Com isso, o camisa 10 deve ter mais de uma semana para se preparar para as quartas de final da competição. Após o duelo do fim de semana, a Argentina voltará a campo para o mata-mata na próxima quinta-feira (4).