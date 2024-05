Com Messi e sem Flaco López, Argentina é convocada para a Copa América

Lionel Messi participará da Copa América 2024 com a Argentina (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Com Lionel Messi no elenco, Scaloni anunciou os 26 convocados da Argentina para a disputa da Copa América. No entanto, a lista não contou com a presença de Flaco López, um dos artilheiros do Palmeiras em 2024.

A equipe conta com diversos nomes que participaram da conquista da Copa do Mundo 2022. Apenas cinco jogadores que estarão no torneio dos Estados Unidos não disputaram o Mundial realizado no Qatar.

Dentre as novidades estão os nomes de Valentín Barcos, Leonardo Balerdi, Valentín Carboni e Alejandro Garnacho. Além dos quatro, Lo Celso, que não disputou a Copa do Mundo por conta de uma lesão, também está presente.

Mas antes da Copa América, a Argentina faz dois amistosos contra Equador e Guatemala. A equipe de Scaloni está no Grupo A com Canadá, Chile e Peru.

CONFIRA OS CONVOCADOS ABAIXO: