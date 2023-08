- Depois da situação do Lucas Perri, um detalhe que foi muito importante. Eu até estava a falar com o Victor Sá e com o Adryelson, não tirando o mérito do Lucas (Perri), que está a fazer uma temporada realmente fantástica, mas metade dessas defesas já foi em situações de fora de jogo (impedimento). Aos poucos e também com uma crença enorme da parte dos jogadores, estamos a dar alguns passos em ir ao encontro também de um time que nós entendemos que pode ser uma equipe com maior controle do jogo com bola e por vezes ser uma equipe um bocadinho mais pressionante com linha defensiva um bocadinho mais subida e hoje a equipe teve um comportamento muito bom nisso. Se vocês forem ver, há vários exemplos isso em que a linha está minimamente organizada e a deixar em situações de fora de jogo os jogadores de São Paulo - disse Lage.