As duas equipes não abriram mão de sua forma de jogar na metade inicial, seguindo a estratégia que as levou até a semifinal da Copa. A Espanha, com mais posse de bola, controlou as ações do jogo e teve sua melhor oportunidade com Olga Carmona, em chute de fora da área que passou com perigo. Já a Suécia, mais reativa, se fechou em seu campo e apostou na bola aérea e nos contra-ataques. Numa dessas, quase marcou no fim com Fridolina Rolfo, que emendou lindo chute de canhota e parou em Cata Coll. Sem mais oportunidades, as seleções desceram para o intervalo com o placar zerado.