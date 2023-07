Com a goleada, a Espanha assumiu a liderança do grupo C por apenas um gol de saldo a mais (tem 8) do que o Japão (tem 7), que está em segundo lugar. Na última rodada, as duas seleções se enfrentam valendo a liderança definitiva da chave. Já a Zâmbia, assim como a Costa Rica, perdeu os dois jogos. As africanas estão em último com -10 de saldo, contra -5 das centro-americanas.