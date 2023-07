O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula da partida entre Corinthians e São Paulo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, arremesso de alguns objetos pela torcida corintiana em direção aos jogadores do São Paulo que comemoravam o gol marcado pelo Tricolor na vitória por 2 a 1 do Timão. O profissional de arbitragem identificou o lançamento de isqueiro, cigarro eletrônico, isqueiro e diversos copos com líquidos, sendo que um deles atingiu o atacante Luciano, que marcou a favor do Tricolor. Isso pode fazer que o clube alvinegro seja punido.