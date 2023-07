Com o resultado, as asiáticas chegaram a seis pontos e garantiram classificação para as oitavas de final, enquanto a Costa Rica, com zero pontos, está eliminada no terceiro lugar. A Espanha lidera a terceira chave, também com seis pontos, mas com um saldo de gols superior às japonesas, e a Zâmbia completa o grupo na lanterna, também com zero pontos.