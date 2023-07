A jogadora Antonia, lateral da Seleção Brasileira, recebeu uma homenagem em sua cidade natal, Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte. No Instagram, a atleta postou a foto de uma casa com o muro pintado em sua homenagem. A pintura é da jogadora segurando a bola da Copa do Mundo Feminina de 2023 e escrito ao lado dela a palavra "Riacho da Antonia".