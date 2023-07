A Seleção Brasileira não conseguiu quebrar o tabu e foi derrotada por 2 a 1 pela França, na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. O revés foi acompanhado e compartilhado por Gabi Fernandes, namorada de Tamires Dias, em suas redes sociais direto do Estádio Brisbane, na Austrália.