É mais um dia de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Internacional visita o Red Bull Bragantino, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo será transmitido pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e pelo Premiere. O Lance! acompanha o duelo em tempo real. O jogo marca a reestreia do técnico Eduardo Coudet no Colorado. Ele substituiu Mano Menezes, que foi demitido.