Com a negativa de Mano Menezes, a diretoria do Santos tem divergências na escolha pelo novo plano. Nomes como os de Rogério Ceni e Thiago Carpini dividem opiniões internamente. Até o momento, Diego Aguirre é uma opção mais 'agregadora' entre os gestores santistas. No entanto, existe o temor de contratar um estrangeiro que precise de tempo de adaptação, em um momento onde a necessidade de resultados é imediata, além do histórico recente de Aguirre pesar contra ele, após deixar o Olímpia, do Paraguai, no mês passado, após apenas cinco meses no cargo devido ao péssimo desempenho da equipe no campeonato nacional.