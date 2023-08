O Japão tentaria reagir na parte final do confronto e foi premiado com um pênalti em Riko Ueki. A própria camisa 9 cobrou, mas acertou o travessão. No fim, Honoka Hayashi ainda balançaria as redes para colocar fogo no jogo, mas a pressão dos acréscimos não surtiu efeito e as suecas se seguraram para garantir a quinta semifinal de sua história.