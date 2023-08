Logo no comecinho, o VAR viu pênalti de Kumagai e Angeldahl bateu para marcar o segundo. O gol logo no começo levaria o Japão a mudar sua estratégia, sair mais para o jogo e começar a criar boas jogadas, principalmente pelas beiradas do campo. Numa delas, Riko Ueki recebeu na área e foi derrubada com pênalti. A própria camisa 9 foi para a cobrança, mas acertou o travessão. O desperdício da penalidade custou uma certa apatia nos minutos seguintes, mas Honoka Hayashi conseguiu ainda diminuir o placar. Nos acréscimos, a pressão total acabou não surtindo efeito e as Três Coroas garantiram vaga entre as quatro melhores do torneio.