Após a eliminação precoce do Flamengo na Libertadores pelo Olimpia na noite desta quinta-feira (10), começou a circular pelas redes sociais uma imagem de um story do atacante Deyverson, do Cuiabá, como meio de provocação ao clube carioca. A foto consiste em uma montagem de Pedro sorrindo após a derrota do Rubro-Negro, com a mensagem "Como é bom te ver feliz, irmão". O ex-palmeiras se declarou e desmentiu a postagem.