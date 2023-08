Ainda em 2019, com apenas 14 anos, Linda Caicedo estreou no futebol profissional pelo América de Cali. Nesse ano, a jovem foi campeã e artilheira do campeonato nacional. Em 2020, ela foi para o Deportivo Cali, onde conquistou mais um vez o Campeonato Colombiano. Em 2023, Linda Caicedo foi para o Real Madrid e se tornou a primeira colombiana a fazer parte do clube espanhol.