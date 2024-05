Copa Feminina no Brasil pode ter premiação igual ao Mundial dos homens

A próxima Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027, pode ter um feito histórico. Segundo declaração do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o objetivo da entidade é igualar as premiações dos Mundiais (masculino e feminino) a partir desta edição.



- Nossa missão será conseguir igualdade nos pagamentos para as Copas do Mundo masculina de 2026 e feminina de 2027 - afirmou Infantino, em março de 2023.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



Caso a Fifa cumpra a missão, esta seria a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina teria igualdade de premiação em relação ao torneio masculino. Historicamente, existe uma discrepância nos valores pagos em cada evento.