Ex-zagueira da França, a profissional especulada no Brasil treinava a seleção de seu país e foi demitida cerca de três meses antes da Copa do Mundo 2023, com a alegação de problemas de relacionamento junto às jogadoras. Estrelas do time se recusavam a jogar com Diacre no comando francês e a situação foi descrita como 'irreversível' pela Federação Francesa. Ela deixou a equipe sem conquistar títulos e caiu nas quartas do Mundial de 2019.