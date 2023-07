Já o Botafogo, disparado na liderança da competição com 39 pontos, procura quebrar um tabu: vencer o Santos na Vila Belmiro após 10 anos. A última vitória do Glorioso no litoral paulista aconteceu em setembro de 2013, por 2 a 1. Porém, o clube carioca se apoia no retrospecto positivo fora de casa no campeonato para encerrar a marca negativa. Melhor visitante, o Botafogo vem de quatro vitórias seguidas longe do Nilton Santos.