Primeira mulher a comentar um jogo da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo masculina em TV aberta, Ana Thaís Matos está escalada para analisar os jogos do torneio feminino deste ano na "TV Globo" e no "SporTV". A jornalista será uma das integrantes da equipe de transmissão do duelo de estreia do Brasil, contra o Panamá, nesta segunda-feira (24). Em entrevista exclusiva ao Lance!, ela contou as suas expectativas para a competição disputada na Austrália e na Nova Zelândia e colocou a equipe brasileira como uma das candidatas ao título. Assista à conversa completa acima.