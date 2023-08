O problema começou há dez meses. Quinze jogadoras da Espanha se reuniram e pediram, via um e-mail formal enviado a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o desligamento do treinador. As atletas contestaram diversas questões. Entre elas, problemas como escolhas táticas, gestão de grupo e até mesmo falta de cuidado médico e privacidade. A cobrança estaria embasada que, desta forma, os trabalhos não estariam evoluindo. Inclusive, algumas jogadoras afirmaram que, caso nenhuma decisão fosse tomada, não jogariam mais. Nomes como Mapi Leon e Patri Guijarro cumpriram com a palavra e não estiveram presentes na disputa.