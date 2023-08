A última rodada iniciou apenas com a Colômbia classificada no Grupo H, com a segunda vaga em aberto entre as marroquinas e as alemãs. As coreanas, que ainda não haviam pontuado, seguraram o empate, frearam a Alemanha e contribuíram para Marrocos avançar em segundo lugar, com a vitória por 1 a 0 sobre as colombianas.



+ Galvão Bueno diz que comissão técnica fez Seleção ‘andar para trás’, mas avisa: ‘Não é hora de atirar pedras’