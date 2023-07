GRATA SURPRESA

Diferente do time argentino, que foi dominado pela Itália na estreia, a África do Sul teve grande desempenho em seu primeiro jogo, mas acabou perdendo uma de suas principais jogadoras. No lance do gol, Hildah Magaio acabou lesionando seu braço e foi substituída, vendo de fora a Suécia virar a partida com gols de Fridolina Rolfo e Amanda Ilestedt. Apesar da derrota, a equipe africana foi muito bem ao bater de frente com um dos melhores times da competição e terá o surpreendente retorno da camisa 8, apta para jogar pelas Banyana Banyana.