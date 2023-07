Na manhã desta quarta-feira, o Manchester City venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, em amistoso realizado no Estádio Nacional, em Tóquio, no Japão. Em confronto que reeditou a fase de quartas de final da última edição da Champions League, os mancunianos repetiram a dose vencedora da competição europeia, quando se classificaram com 4 a 1 no agregado.