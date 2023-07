Sem muita demora, a África do Sul teve um pouco mais de contundência na finalização e contaria com a sorte. Após chute de Kgatlana, a bola desviou em Ilestedt e obrigou a goleira Musovic a espalmar de qualquer maneira, permitindo a chegada de Magaio para abrir o placar. A partir do gol, as africanas recuaram e o jogo ficou todo no controle das europeias. A pressão surtiria efeito aos 15 minutos, quando, em cruzamento da direita, Ramalepe furou e a bola bateu em Rolfo antes de entrar. Sem se dar por satisfeitas com a igualdade, as suecas seguiram na pressão e o chuveirinho, no fim, resultou em cabeçada de Ilestedt após escanteio para sacramentar a virada e colocar um ponto final no passeio da zebra pela Nova Zelândia.