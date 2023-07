Com três gols e uma assistência na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, Ary Borges passou a contar com o triplo de seguidores no Instagram após o término da vitória por 4 a 0 sobre o Panamá. Segundo dados do site "apostagolos.com", 108 mil usuários acompanhavam a atleta na rede social antes do jogo e 357 mil ao final, um aumento de cerca de 230%. Agora, são 398 mil seguidores no perfil da jogadora.