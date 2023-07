Com o resultado, a Itália ficou na segunda colocação da chave, atrás apenas da Suécia, que fica em primeiro com os mesmos três pontos, mas com um gol a mais marcado. Já a Argentina, que segue sem vencer um jogo de Copa do Mundo Feminina em sua história, ficou em terceiro, com zero pontos, mas um gol sofrido a menos em relação à África do Sul.