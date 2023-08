CHANCE DE VINGANÇA

O clássico europeu que marcará a final de 2023 aconteceu no último ano. Durante a Eurocopa, nas quartas de final, as duas equipes se enfrentaram em grande confronto. A Espanha abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com Esther González. Em pressão, a Inglaterra conseguiu o empate aos 39 com Ella Toone. Na prorrogação, Georgia Stanway marcou o gol da virada em bomba de fora da área e deu sequência à campanha que terminaria com o título europeu para as Lionesses. A final, portanto, é a oportunidade perfeita para a Roja se vingar da dura queda sofrida em 2022.