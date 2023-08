O estopim do anticlímax foi a eliminação na Eurocopa de 2022, que aconteceu justamente para a adversária deste domingo, campeã da disputa continental. Com a insatisfação, as atletas se juntaram e enviaram à Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF) um e-mail pedindo a demissão de Jorge antes da disputa da Copa do Mundo deste ano. As jogadoras que fizeram parte do protesto foram: