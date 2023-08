A ESPN inglesa afirmou, nesta quinta-feira, que a treinadora Sarina Wiegman, responsável por levar a equipe feminina da Inglaterra à final da Copa do Mundo Feminina, pode viver um momento histórico em 2024. De acordo com as informações, a comandante tem o interesse da FA em assumir a seleção masculina após a disputa da Eurocopa do próximo ano.