Na manhã deste sábado, a Suécia venceu a Austrália por 2 a 0, em jogo válido pela disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina, realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane. As donas da casa não conseguiram mostrar um bom futebol e foram derrotadas com certa facilidade, decepcionando a torcida presente no estádio.