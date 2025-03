Veja resultados e classificados na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (05/03)

Nesta quarta-feira (5), Fluminense, Atlético-MG e Vasco entraram em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, venceram seus jogos e conquistaram classificação. Neste momento, as equipes aguardam para conhecer seus adversários através de sorteio.

O Fluminense o dia da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1 contra o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Germán Cano balançou as redes duas vezes, chegou a marca histórica de 101 gols, enquanto Alisson descontou para a equipe mandante.

Por outro lado, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Manaus e aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o adversário, no Mineirão. Alisson, Cuello, Rony e Deyverson foram os autores dos gols da vitória do Galo.

Assim como o clube mineiro, o Vasco também não encontrou dificuldades diante do Nova Iguaçu e derrotou o rival estadual por 3 a 0. O destaque foi Philippe Coutinho, que marcou dois gols, enquanto o jovem Rayan também estufou as redes no duelo.

Jogadores do Vasco abraçam Coutinho em noite de classificação na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nesta quinta-feira (6), o Maringá recebe o União, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Brusque visita o Olaria, às 21h30 (de Brasília). Os confrontos que completarão a segunda fase da Copa do Brasil se encerrarão somente na próxima semana.

Classificados na Copa do Brasil