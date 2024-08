Atacante do Grêmio é criticado após derrota para o Bahia: ‘Ex-jogador‘

Diego Costa voltou ao time após lesão e não agradou os torcedores (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

O Grêmio entrou em campo na tarde deste sábado (17) já pensando na Libertadores. Com time alternativo, o Tricolor perdeu para o Bahia por 2 a 0, no Alfredo Jaconi. Apesar do conjunto não ter ido bem, um dos atacantes foi o maior alvo de críticas: Diego Costa.

O atacante ficou fora de campo por pouco mais de dois meses e retornou contra o Corinthians, ainda na Copa do Brasil. Desde então, tem oscilado e não consegue retornar com o ritmo de jogo.

Na tarde deste sábado, Diego Costa não conseguiu demonstrar o seu melhor e sequer levou perigo para o gol adversário. Com isso, os gremistas reclamaram do jogador nas redes sociais. No X (antigo Twitter), o nome do atacante foi um dos assuntos mais comentados do momento.

Veja alguns comentários:

Grêmio perde para o Bahia com dois gols de Thaciano (Foto: Divulgação / Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 BAHIA

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS);

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro De Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ Gols: Thaciano (44' do 1ºT e 29' do 2º T);

🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Xavier (BAH), Soteldo, Diego Costa e Nathan (GRE);🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 17.102

💰 Renda: R$628.668,00

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO

Caíque; Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan), Diego Costa (Arezo) e Aravena (Gustavo Nunes). (Técnico: Renato Portaluppi)

BAHIA

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Everaldo (Rafael Ratão) e Thaciano (Iago). (Técnico: Rogério Ceni)