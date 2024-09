Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/09/2024 - 23:48 • São Paulo (SP)

O sonho do bicampeonato tricolor na Copa do Brasil chegou ao fim. Atlético-MG e São Paulo empataram sem gols na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. Como havia vencido o primeiro confronto, o resultado classificou o Galo, que agora enfrentará o Vasco, na semifinal. De acordo com as datas-base do torneio, os confrontos devem acontecer nos dias 2 e 17 de outubro, e os mandos de campo serão definidos por sorteio.

O jogo

O primeiro tempo começou a todo vapor, com disputas acirradas e entradas duras das duas equipes. Apesar do equilíbrio, o Galo teve as melhores chances, principalmente com Gustavo Scarpa e Paulinho, duas vezes, que obrigaram o goleiro Rafael a trabalhar. Do lado tricolor, Luciano foi quem teve a melhor chance em cabeceio, mas encontrou Everson bem posicionado no gol.

Na etapa complementar, mineiros e paulistas diminuíram o ritmo da partida e, apesar do jogo nervoso, o futebol apresentado em Belo Horizonte não era dos mais animadores. Na metade, no entanto, Hulk bateu cruzado e viu a bola tirar tinta da trave. Poucos minutos depois, Luciano saiu na cara de Everson, que saiu bem na bola para defender com o pé. Nos acréscimos, Hulk quando marcou em cobrança de falta, mas o marcador não saiu do zero.

O que vem por aí?

Agora, as duas equipes voltam suas forças para a disputa do Brasileirão. Neste domingo (15), o São Paulo volta a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30, pela 26ª rodada. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Otávio (Bruno Fuchs), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios) e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor) e Lucas Moura; Wellington Rato (Erick), Luciano (André Silva) e Calleri.