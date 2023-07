Este valor é 19% maior em comparação com os números da última temporada, quando a CBF distribuiu cerca de R$ 350,5 milhões em premiações. Para se ter uma ideia, o campeão da Copa do Brasil deste ano pode receber até R$ 91,8 milhões, desde que tenha disputado todas as fases da competição. É o caso do Grêmio, que foi o clube que mais faturou no torneio até aqui.