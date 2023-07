O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Em Porto Alegre, o Tricolor Gaúcho empatou com o Bahia por 1 a 1 no tempo regulamentar e precisou dos pênaltis para avançar: triunfo por 4 a 3, na noite desta quarta-feira (12), na Arena. Além de toda a emoção em campo, a partida teve momento de apreensão por conta do ciclone extratropical que passou por Porto Alegre e causou fortes chuvas na região. Por isso, o confronto começou com uma hora de atraso.