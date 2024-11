Final da Copa do Brasil teve tumulto antes, durante e depois do jogo

Tumulto na Arena MRV na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 11/11/2024 - 05:45 • Belo Horizonte, MG

O Flamengo saiu de Belo Horizonte com mais um título da Copa do Brasil e para sempre será lembrado no folclore do futebol pelo “batismo” da moderna Arena MRV. Até esse domingo, o estádio do Atlético-MG nunca tinha celebrado a entrega de um troféu — e quis o destino que não fosse para o clube mineiro. Mas esse foi o menor dos problemas; a partida, que deveria ser apenas motivo de festa, teve confusão antes, durante e depois de a bola rolar. E tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora do estádio.

Antes do jogo, um grupo de torcedores do Flamengo — que, segundo relatos, seriam de uma organizada do clube — tentou entrar no estádio sem ingresso e provocou o primeiro tumulto. O policiamento reagiu com disparo de gás de pimenta, bala de borracha e cassetetes. O Lance! ouviu relatos de torcedores que foram empurrados para dentro do estádio sem precisar apresentar ingresso, e de outros que foram barrados no portão mesmo de posse dos bilhetes.

O gás de pimenta, utilizado do lado de fora do estádio, podia ser sentido em partes da arquibancada reservada à torcida rubro-negro mesmo aos 30 minutos de jogo. O mesmo acontecia na área de bares e banheiros. Era comum ouvir funcionários e torcedores dos dois times reclamando de irritação nos olhos, muitos lacrimejando.

O gol de Gonzalo Plata na reta final de jogo motivou um segundo tumulto. Muita coisa começou a ser arremessada em campo, de copas d'água a bombas. Um fotógrafo que trabalhava na partida ficou ferido. A partida ficou alguns minutos paralisada.

Mas o momento de maior tensão aconteceu após o apito final da decisão da Copa do Brasil. Um grupo de torcedores do Atlético-MG tentou invadir o gramado, o que fez jogadores do Flamengo correrem para o vestiário.

Os baderneiros precisaram ser contidos pelos seguranças do estádio, mas até que a situação fosse controlada houve arremesso até mesmo de gradis metálicos. Chutes e socos também eram desferidos. A Polícia demorou a agir, e quando disparou as primeiras bombas de gás a situação se normalizou.

Entrega da taça da Copa do Brasil foi com hino do Atlético-MG

Chamou a atenção também a indelicadeza dos donos da casa no momento da festa do Flamengo. O hino do Atlético-MG ficou rodando sem parar no sistema de som da Arena MRV até o momento em que os jogadores rubro-negros deixaram o campo, cerca de uma hora após o encerramento da partida.

Isso incluiu a cerimônia de entrega de medalhas e da taça, e até mesmo a volta olímpica. Quando os jogadores levaram o troféu para diante da arquibancada onde estavam os torcedores do Flamengo, e esses começaram a gritar o clássico "é campeão!", o volume do som do estádio foi aumentado.

Sobre a confusão envolvendo torcedores, o Atlético-MG informou em nota que “vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores e tomará medidas enérgicas para que os fatos não se repitam no futuro”. O clube deverá ser denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por desordem. Se punido, estará sujeito à multa e perda de mando de campo.

A Polícia Militar de Minas Gerais não se manifestou.