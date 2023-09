O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, neste domingo (17), no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A vitória fora de casa deixou o Tricolor com uma ótima vantagem para decidir o título no Morumbi, no domingo (24), com praticamente todo o estádio a seu favor. Mas será que isso muda o favoritismo de mãos? A redação do Lance! opinou sobre quem será o campeão com esse novo cenário.