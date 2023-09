O Flamengo foi derrotado por 1 a 0, pelo São Paulo, na partida de ida da final da Copa do Brasil. Como não poderia deixar de ser, o resultado provocou a ira da torcida rubro-negra e cresceu ainda mais a insatisfação em relação ao trabalho de Jorge Sampaoli. Agora, com desvantagem no confronto, o treinador deveria ou não seguir no time para o segundo duelo da decisão? A redação do Lance! opinou e ficou dividida sobre o futuro do argentino.