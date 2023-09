O São Paulo largou em vantagem na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O Tricolor venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Calleri no primeiro tempo. O camisa 9 aproveitou belo cruzamento de Nestor e testou firme para o fundo das redes. O primeiro jogo da final foi marcado por poucas chances das grandes equipes, e o duelo segue aberto para a decisão no Morumbi.