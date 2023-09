Na segunda etapa, o Flamengo precisava fazer alguma coisa para mudar o cenário e a opção por colocar Everton Ribeiro no lugar de Victor Hugo deu certo. Foi assim que o Rubro-Negro conseguiu empurrar o Tricolor para sua defesa e criar um volume ofensivo que não apareceu na primeira etapa. Os visitantes apresentaram também sinais de cansaço e não mostraram reação. No entanto, como o Fla não passa por suas melhores fases, bastou fazer uma partida correta no setor defensivo para neutralizar as tentativas e sair do Maracanã com a vantagem de 1 a 0.