Escalação do Atlético-MG: Milito esconde estratégia para final da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 18:43 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG encerrou a preparação para a final da Copa do Brasil na manhã deste sábado (9). O treinador Gabriel Milito comandou a última atividade na Cidade do Galo, que foi marcada por suspense na escalação e treinamento de pênaltis. A decisão da copa nacional contra o Flamengo acontece neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O último trabalho do Galo foi fechado. Como de costume, o clube alvinegro não divulgou a lista de relacionados antes da partida. A delegação atleticana irá dormir neste sábado no hotel presente dentro do próprio CT do Clube e só saíra do local em um ônibus para ir até a Arena MRV, local da final.

Vale lembrar que o elenco alvinegro tem algumas ausências para a partida, como o atacante Cadu, lesionado. Além dele, os atletas Fausto Vera, Robert e Deyverson também não podem entrar em campo. Os três já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil desta temporada e, por isso, não foram inscritos na competição pelo Atlético-MG.

Escalação

Apesar do desejo de Milito em esconder possíveis estratégias para a decisão, é possível esboçar uma provável escalação do clube mineiro. A tendência é que Guilherme Arana retorne à lateral esquerda, após atuar no ataque na primeira partida da final. Assim, Rubens deve ficar no banco de reservas. Além disso, Zaracho pode aparecer como uma opção na equipe titular e formar o ataque ao lado de Paulinho e Hulk. Outras opções são Bernard e Alan Kardec.

O provável Atlético para a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo tem: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana e Zaracho (Alan Kardec / Bernard); Paulinho e Hulk.

Após perder o primeiro jogo da decisão por 3 a 1, no Maracanã, no último final de semana, o Atlético-MG precisa vencer por pelo menos dois gols o segundo confronto para ter chances de título.