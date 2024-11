Escalação do Flamengo: ataque tem mistério para a final da Copa do Brasil

Filipe Luís não definiu se jogará com Bruno Henrique ou Michael (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

O Flamengo encerrou sua preparação para a grande final da Copa do Brasil com um treino na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu. Para o confronto decisivo na Arena MRV diante do Atlético-MG, neste domingo, o técnico Filipe Luís poderá contar com os retornos de Erick Pulgar e Bruno Henrique, que estiveram suspensos no jogo de ida. Mas o treinador optou por fazer mistério na escalação do Flamengo justamente por conta da volta do atacante.

➡️Confira os clubes com mais participações na Copa do Brasil

A dúvida está entre Bruno Henrique e Michael, que teve atuação discreta no Maracanã. Nos últimos treinos, Filipe Luís testou a formação inicial ora com Bruno Henrique, ora com Michael.

O técnico também decidiu por um esquema um pouco menos agudo. A vitória por 3 a 1 na partida de ida dá ao Flamengo uma boa vantagem no duelo — o time pode perder por placar simples, que mesmo assim será campeão. Assim, o rubro-negro deixará de lado a formação com três atacantes de oficío apresentada no Maracanã e terá o meia Gerson mais avançado, justamente na posição em que vem se destacando neste segundo semestre.

Bruno Henrique pode voltar ao ataque do Flamengo diante do Atlético-MG (Thiago Ribeiro/AGIF)

Pulgar retorna; veja provável escalação do Flamengo

Erick Pulgar retoma sua posição no meio-campo, e vai dividir a função de marcação com Evertton Araújo. Arrascaeta fica logo à frente, fazendo a transição com o ataque.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo terá Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

O time rubro-negro viajou a Belo Horizonte no fim da tarde deste sábado. A capital mineira teve um dia chuvoso, mas a previsão é de tempo firme para a grande final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena MRV.