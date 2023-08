O ambiente é de cobrança constante, mas sem ar de batalhão militar. Outra característica do comandante que tem agradado bastante é o elenco é a forma com ele blinda o grupo ao externo. Isso faz com que até mesmo as broncas mais fortes tenham mais credibilidade. A situação com o comando de Luxemburgo é, por exemplo, diferente da conduzida pelo português Vítor Pereira, no ano passado. Mesmo chegando à final da Copa do Brasil, VP estava longe de ter os atletas nas mãos. A postura dele nas entrevistas após as partidas era uma das coisas que mais incomodavam os jogadores, inclusive. Eles se sentiam expostos e, principalmente, confusos com algumas opiniões que divergiam do cotidiano.