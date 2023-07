No clássico entre Corinthians e São Paulo, o Timão fará o jogo de ida em casa, com o Tricolor decidindo a partida no estádio do Morumbi. A equipe alvinegra, que é a atual vice-campeã, busca conquistar novamente um título que não vence desde 2009. Já os são-paulinos sonham em levar o torneio pela primeira vez na história.