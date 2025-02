Conheça primeiro adversário do Atlético-MG na Copa do Brasil

Adversário do Atlético-MG na primeira fase da Copa do Brasil de 2025, o Tocantinópolis Esporte Clube, da cidade de Tocantinópolis, em Tocantins, vai disputar a competição pela sexta vez. E já teve adversário mineiro na competição. A estreia contra o Galo será na terça-feira (18), às 18h, no Estádio João Ribeiro, o Ribeirão, com capacidade para 10 mil torcedores, em Tocantinópolis (TO), a 1.557 quilômetros de Belo Horizonte, em linha reta. Em caso de empate nos 90 minutos, a vaga na segunda fase será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O Tocantinópolis foi fundado em 1º de janeiro de 1989 e tem como mascote um papagaio. Apelidado de Verdão do Norte, a equipe de Tocantins é comandada pelo técnico Reginaldo França e conta com o meia camaronês Arnold Mael Kamdem, de 25 anos, com passagens por diversos clubes da Região Norte. O clube foi campeão estadual seis vezes: 1993, 2002, 2015, 2021, 2022 e 2023.

Técnico Reginaldo França, do Tocantinópolis (Foto: Reprodução Instagram/Tocantinópolis EC)

A primeira participação na Copa do Brasil ocorreu em 2003, com eliminação para o Vitória na primeira fase (venceu por 1 a 0 no Barradão, mas foi eliminado pelos gols sofridos em casa). O Verdão do Norte somente voltaria à competição em 2016, com nova desclassificação na etapa inicial, para o Juventude. A melhor campanha foi em 2022, quando eliminou Náutico e Cascavel, vencendo os jogos únicos em casa, respectivamente por 1 a 0 e 2 a 0. Na terceira fase, perdeu os dois confrontos contra o Athletico-PR, por 5 a 2 em casa e 4 a 0 em Curitiba.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG estreia na Copa do Brasil em busca do terceiro título

Em 2023, o Tocantinópolis enfrentou o América na primeira fase. O jogo no Estádio Ribeirão terminou empatado por 1 a 1, e o Coelho passou para a segunda fase porque tinha melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF – critério de desempate que foi extinto para esta edição da Copa do Brasil. No ano passado, o Tocantinópolis teve confronto local com o Capital na primeira fase e perdeu por 2 a 1.

Tocantinópolis disputou apenas quatro jogos oficiais em 2025

Em 2025, o Verdão do Norte estreou no Campeonato Tocantinense (que tem oito participantes) somente na quarta-feira (12) e derrotou o Tocantins por 3 a 0, no Estádio Castanheirão, em Miracema do Tocantins. No sábado (15), perdeu por 1 a 0 para o Bela Vista, em casa. Antes, a equipe havia disputado duas partidas pela Copa Verde: venceu o GAS-RR por 2 a 1, no Ribeirão, e foi goleado por 5 a 1 e eliminado pelo Amazonas na Arena da Amazônia.