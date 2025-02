Atlético-MG estreia na Copa do Brasil em busca do terceiro título

O Atlético-MG dá uma pausa na semifinal do Campeonato Mineiro – no sábado (15), o Galo derrotou o Tombense por 2 a 0, no primeiro jogo, no Mineirão – para estrear na Copa do Brasil de 2025 nesta terça-feira (18), às 18h, contra o Tocantinópolis, no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO). A equipe do técnico Cuca busca o terceiro título da competição, enquanto o Verdão do Norte disputa a Copa do Brasil pela sexta vez e, em apenas uma oportunidade, passou da primeira fase.

Será a primeira vez que o Atlético-MG disputa a primeira fase da Copa do Brasil desde 2020 – naquele ano, o Galo estreou com empate por 0 a 0 com o Campinense e se classificou por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF, mas foi eliminado na segunda fase pelo Afogados da Ingazeira (PE) nos pênaltis, após empate por 2 a 2, no campo adversário.

Nas quatro temporadas seguintes, o Atlético-MG disputava a Copa Libertadores e entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase. No ano passado, o Galo foi finalista da competição, depois de passar por Sport, CRB, São Paulo e Vasco, mas perdeu o título para o Flamengo. O clube foi campeão em 2014 e 2021.

Atacante Cuello tem sido destaque nos jogos do Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Com a mudança no regulamento da Copa do Brasil este ano, em caso de empate em Tocantinópolis, nesta terça-feira (18), o classificado será conhecido na disputa de pênaltis. O adversário da segunda fase sairá do confronto entre Independência (AC) e Manaus, que se enfrentam quarta-feira (19), em Rio Branco (AC).

Atrações do Atlético-MG em Tocantins pela Copa do Brasil estão no ataque

A principal atração do Atlético-MG em Tocantinópolis (TO) será, sem dúvida, o atacante Hulk, autor de sete gols em oito jogos em 2025. Como novidade, o Galo terá os atacantes Rony, contratado ao Palmeiras, e Cuello, que veio do Athletico-PR e tem se destacado nos jogos pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Para a temporada, o clube contratou também o volante Gabriel Menino e o lateral Natanael, que são titulares do técnico Cuca, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o volante Patrick e o atacante Júnior Santos, que sofreu lesão no tendão da panturrilha direita e está em tratamento médico.