Além dos finalistas, quem também aguarda com ansiedade a retirada das bolinhas é o Fluminense. Isso porque, caso o jogo de volta seja no Rio de Janeiro, o Tricolor Carioca pode ter de mandar a partida contra o Cruzeiro, no dia 23, longe do Maraca. No contrário, é provável que o clube das Laranjeiras tenha o estádio à sua disposição antes.