Com os resultados da noite da última quarta-feira (16), Flamengo e São Paulo vão se enfrentar na grande decisão da Copa do Brasil de 2023. Na edição passada, o Rubro-Negro decidiu o título nos pênaltis contra o Corinthians, depois de empates em 0 a 0 e 1 a 1 na duas partidas. Neste ano, em caso de empate no resultado agregado, a disputa segue o mesmo critério e vai para os pênaltis.