Hulk, jogador do Atlético, lamenta ao final da partida contra o Flamengo e é amparado na Arena MRV pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 10/11/2024 - 21:14 • Rio de Janeiro

Depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1 no Maracanã, o Atlético-MG não conseguiu quebrar a defesa do Flamengo no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, na Arena MRV, e perdeu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata, em partida que custou o título da competição nacional. Após a derrota, o técnico Gabriel Milito lamentou a a derrota, mas afirmou que já virou a chave para o objetivo principal da temporada: a Libertadores.

▶️ Éverson lamenta derrota do Atlético-MG e assume: ‘Perdemos o título no primeiro jogo’

▶️ Quanto o Atlético-MG vai receber pelo vice-campeonato na Copa do Brasil?

O argentino citou que a obrigação é classificar o Galo para o competição continental de 2025. Para isso, precisa de uma remontada no Campeonato Brasileiro, ou vencer a final contra o Botafogo, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires.

– Nosso desejo é que o Atlético-MG jogue a Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão e precisamos de uma grande remontada para isso, e também pela final da Libertadores. Trabalharemos para tentar consegui-lo.

–Nós vamos jogar partidas importantes como a final da Libertadores. Senti que era necessário rodar a equipe porque precisávamos chegar com energia às decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora terminou uma, temos mais o Brasileiro e a Libertadores. A rotação já terminou, jogarão quem para mim deve jogar, o que estiveram melhor para jogar. Todos os jogadores tem a possibilidade de jogar a final. Jogarão quem melhor estiver, e isso tem muita competitividade interna. Estamos proibidos de pensar na final da Libertadores, sabemos o que significa, mas necessitamos remontar o mais rápido possível no Brasileiro.

O treinador assumiu responsabilidade pela derrota. No jogo de ida, a equipe mineira já havia perdido por 3 a 1. E, no de volta, jogando em casa, não conseguiu reverter o placar. Gonzalo Plata marcou nos acréscimos e sacramentou o título para o Flamengo.

– Compartilhamos da mesma dor, mesmo sentimento de tristeza por não ter vencido a final. Tenho um agradecimento muito grande ela confiança e apoio que tem dado a equipe. Tentaremos melhorar no Brasileiro e desejo e espero, dar a grande alegria, que é a ganhar a Libertadores. Esse é o objetivo.

Atlético-MG e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (13), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, que foi realizada neste fim de semana para as demais equipes. Além disso, o volta as expectativas para a final da Libertadores, contra o Botafogo, no final do mês.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte